Equipe do Corpo de Bombeiros teve de ser acionada na noite desta quinta-feira (25) para atender um homem que se envolveu em um acidente, na GO-560, entre Anápolis e Joanápolis.

Ele estava com a esposa e o filho e desceu do carro, um Fiat Strada, para abrir a porteira da fazenda em que trabalha como caseiro.

O veículo, no entanto, começou a se mover sozinho e estava perto de descer para o meio da via. A entrada da fazenda fica nas proximidades de uma curva e com pouca iluminação.

Para evitar que algo pior acontecesse, como uma possível colisão com algum outro carro que estivesse trafegando pela pista, o homem tentou parar a Strada usando a própria força e acabou sendo atropelado.

Quando os bombeiros chegaram para fazer o socorro, a vítima estava consciente, mas reclamava de fortes dores no corpo.

Ele ficou com fraturas expostas na tíbia e na fíbula e precisou ser encaminhado às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem entrou em contato com a unidade para saber o quadro clínico do paciente e foi informada de que o homem está no centro cirúrgico.