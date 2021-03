Paolla Oliveira, 38, contou um momento de tensão que viveu nas últimas horas após parte da casa dela pegar fogo. “Hoje está sendo um dia difícil. Ontem, tarde da noite, tive a notícia de um incêndio, aparentemente causado por uma pane elétrica, que atingiu minha casa”, começou a atriz, em uma postagem feita no Instagram neste sábado (13).

Oliveira aproveitou para tranquilizar os fãs e agradecer aos vizinhos que evitaram que o acidente se tornasse uma tragédia. “Resolvi fazer esse post primeiro para dizer que está tudo bem comigo, com a minha tia e meus bichinhos companheiros. Quero agradecer muito meus vizinhos que rapidamente perceberam as chamas e ajudaram na contenção do fogo, como puderam, junto ao Corpo de Bombeiros. Existem anjos em todos os lugares”, elogiou.

A atriz continuou o desabafo pedindo que as pessoas “prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos”. Oliveira finalizou o relato com uma mensagem de otimismo. “A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações. O que nos resta é sermos resilientes e firmes para seguir da melhor maneira possível. Sempre procurando se agarrar no que de bom esta à nossa volta. Sempre tem. Cuidem-se e protejam os seus”, concluiu.

O último trabalho de Oliveira foi no longa “Dente por Dente”, lançado recentemente. Já na TV, ela pode ser vista até este sábado como a policial Jeiza, na reprise da novela “A Força do Querer” (Globo). “Está sendo muito divertido poder assistir, poder ver a repercussão, as pessoas comentando novamente e curtindo a Jeiza mais uma vez. Eu estou gostando bastante, esse trabalho foi muito importante e marcante na minha carreira”, afirmou ela em entrevista ao F5, em dezembro de 2020.