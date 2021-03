O domingo (21) terminou com o registro de um grave acidente de trânsito na BR-153, na altura do Lírios do Campo, em Anápolis.

Um motociclista envolvido acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Jovane Tavares Lima, de 37 anos.

O Instituto Médico Legal (IML) precisou ser acionado para fazer o recolhimento do corpo. Nenhum congestionamento chegou a ser registrado.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber como foi que tudo aconteceu e aguarda um retorno.

Assim como em todos os acidentes que resultam em óbito ou lesões corporais graves, o caso será investigado pela Delegacia de Trânsito, comandada pelo delegado Manoel Vanderic.

