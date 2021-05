Modelo internacional morre em acidente de carro no interior de Goiás

A modelo internacional Taynnara Melo, 27, morreu em um acidente de carro em uma estrada rural em Amorinópolis (255 km de Goiânia), no sábado (8). A camionete onde ela estava com o namorado saiu da pista e capotou fora da estrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Taynnara morreu no local do acidente. O namorado da modelo ficou ferido e foi levado consciente a um hospital da região.

Taynnara era filha da vereadora de Amorinópolis, Joecy Melo (MDB). A Prefeitura de Amorinópolis publicou uma nota no Instagram lamentando a morte da modelo. “É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Taynnara Melo (filha da vereadora Joecy Melo)”.

Segundo a prefeitura, Taynnara era modelo internacional e será lembrada pelo seu carisma, simplicidade e beleza. “Prestamos condolências a familiares e amigos neste momento de tamanha tristeza, desejando que encontrem conforto nesse momento de dor”.

Internautas também lamentaram a morte da modelo e escreveram mensagens de apoio para os seus pais. “Deus permita entendermos com coração aberto. Notícia tão triste. E a você Joecy minhas condolências minha amiga seja forte e corajosa”.