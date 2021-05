Gusttavo Lima é o mais novo ‘cancelado’ e se pronuncia: “estava dentro das normas”

Gusttavo Lima é o mais novo ‘cancelado’ das redes sociais. O cantor foi alvo de críticas por internautas após realização de show com mais de 500 pessoas, na última sexta-feira (14), no Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Além da apresentação do sertanejo, nomes como Alexandre Pires, além de modelos e jogadores de futebol também estavam presentes no evento.

Segundo o Metrópoles, a festa começou por volta das 23h e apresentou aglomeração não só dentro do Copacabana Palace, mas durante a fila para entrada no estabelecimento também.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que a festa estava dentro dos padrões de segurança contra a covid.

“O Gusttavo Lima foi contratado como artista, como os demais. Fizeram o show dentro das normas de segurança do Rio de Janeiro. Todos os protocolos foram seguidos, inclusive, testes foram realizados em todos os presentes no local. Os 500 convidados eram 40 % da capacidade do local. Estava dentro das normas”.