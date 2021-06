Mulher foi mantida como ‘escrava doméstica’ por 30 anos em Anápolis

Uma mulher foi resgatada em Anápolis pela Superintendência Regional do Trabalho de Goiás após trabalhar por 30 anos como doméstica sem receber.

O caso, divulgado pelo O Popular, foi descoberto através de uma denúncia anônima. Por meio de investigações, foi possível identificá-la e constatar que ela vivia em condições análogas à escravidão.

A ação também contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município.

Segundo o auditor fiscal do trabalho, Roberto Mendes, a vítima teria sido trazida para Anápolis do Maranhão quando tinha apenas 12 anos, depois de enfrentar problemas familiares.

Em 30 anos, ela teria sido colocada para limpar casa, lavar roupas e até cuidar de crianças e cozinhar, apenas para receber um teto e alimento. Dessa forma, nunca teve amigos, namorados, constituiu família e nem estudou de maneira regular.

Os suspeitos de cometerem o crime alegam que a mulher é da família.

O bairro em que vivem não foi revelado e eles poderão ser autuados por trabalho escravo e tráfico de pessoas.

Ao todo, a verba rescisória da mulher estaria em mais de R$ 1 milhão.