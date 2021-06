Dono de prostíbulo em Anápolis é preso pela CPE por crime inafiançável

Em um patrulhamento na noite desta quarta-feira (23) pelo Viviam Parque, policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis encontraram um veículo em atitude suspeita e decidiram fazer uma abordagem.

O condutor era um homem de 41 anos, que se apresentou como proprietário de um bar com “entretenimento masculino” no bairro Calixtolândia, na região de motéis da cidade.

Durante a busca veicular, os agentes encontraram no banco de trás do veículo duas peças de skunk, conhecida como supermaconha, que tem efeito mais forte e valor elevado, além de R$ 1 mil em espécie.

Outras buscas tiveram de ser realizadas no estabelecimento de prostituição e na casa do homem. No primeiro espaço não havia nada ilícito.

Já na residência dele, os agentes encontraram uma bolsa, debaixo da cama, com mais cinco peças semelhantes às que estavam no carro, R$ 671 e 07 talões de cheque.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito encaminhado à Central de Flagrantes. Ele deverá responder por tráfico de drogas, que é inafiançável.