Novo barraco na Câmara de Anápolis tem ataques a esposa de vereador e indireta cruel

As sessões na Câmara Municipal de Anápolis retornaram nesta segunda-feira (02) no ritmo do Casos de Família, tradicional telebarraco do SBT.

O estopim para o bate-boca foi uma publicação do vereador Policial Federal Suender (PSL) nas redes sociais o mostrando sozinho no plenário com uma descrição provocativa aos demais parlamentares. Confira aqui.

Domingos Paula (PV) e Jackson Charles (PSB) subiram à tribuna e cobraram respeito. O socialista também exigiu atitude por parte da Mesa Diretora e disse que o colega é “pau mandado” da esposa, que, na visão dele, deveria ficar em casa cuidando dos filhos e não em gabinete.

“Eu amo a minha esposa. Ela pode conversar comigo a vontade. Se vossa senhoria trata sua esposa em casa dessa forma, eu não trato”, rebateu.

Presidente da Câmara, Leandro Ribeiro (PP) também entrou na discussão e, além de criticar a forma como Suender conduz o mandato dele, insinuou que o policial só está vivo porque vereadores e o prefeito Roberto Naves (PP) ajudaram a encontrar o antibiótico de alto custo para tratá-lo na UTI. Suender teve Covid-19 e chegou a ser desenganado pelos médicos após ter 90% dos pulmões comprometidos por infecções.

“Aqui é um por todos e todos por um”, afirmou o chefe da Casa. “Não aceito patrulhamento no meu mandato”, devolveu Suender.

A íntegra das falas pode ser vista na gravação da sessão, já disponível no YouTube.