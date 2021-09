Adolescente de 13 anos desapareceu em Anápolis ao sair da casa de amiga em carro desconhecido

15 de agosto. Foi nesta data que a família de Nicolly Mota Gil a viu pela última vez.

A adolescente, de apenas 13 anos, se encontra desaparecida desde então, depois de ter ido passar o dia na casa de uma amiga na vizinhança.

A colega contou que, na ocasião, ela se arrumou, pegou um vestido emprestado e saiu em um carro, junto de um homem desconhecido.

Nicolly mora na Vila Nossa Senhora da Conceição, junto do pai, e tem o costume de ir visitar a amiga.

O veículo e o condutor, por outro lado, não foram reconhecidos por nenhum dos demais moradores locais.

Ao Portal 6, o tio da garota informou que a família já registrou o caso junto à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e aguardam com anseio por quaisquer novidades.

“Ela é bem grande, até aparenta ser mais velha, mas é apenas uma criança, tem só 13 anos. Já fazem 17 dias que nós não dormimos nem comemos direito, só pensando em como ela está”, contou.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Nicolly pode ser comunicada à Polícia Militar, via 190, ou diretamente com a família, através do número/WhatsApp: (62) 99328-6049.