Chega nova função no WhatsApp que deixará mais fácil saber o que os outros estão fazendo

A nova função que chega no WhatsApp deixará mais fácil saber o que os outros fazendo. O aplicativo trabalha em uma atualização específica para os status.

É a possibilidade de ver as atualizações tocando na foto do perfil, semelhante ao que ocorre com os stories no Instagram e o extinto fleets no Twitter.

Segundo o WABetaInfo, especializado em adiantar as novidades do aplicativo, este recurso ainda está em desenvolvimento pela plataforma.

No entanto, o processo caminha em estágio final e já ficou definido pelo WhatsApp como funcionará.

Quando os usuários tocarem na foto de perfil de algum contato, aparecerá um alerta perguntando se eles desejam ver a atualização de status ou a foto do perfil.

Confira as imagens:

Ainda de acordo com o WABetaInfo, a nova função entra em testes nos próximos dias para quem está cadastrado como testadores.

Em seguida, começará a ser liberada tanto para usuários gerais do sistema Android quanto para aqueles que têm smartphones iOS .