Manutenção da Saneago no Sistema Piancó deixa quase 40 bairros de Anápolis sem água

A Saneago comunicou, nesta quarta-feira (08), uma manutenção no Sistema Piancó, responsável pelo abastecimento de água de grande parte de Anápolis.

A atividade já foi concluída, porém, a normalização no fornecimento pela cidade só deve ser concluída no final do dia, durante a parte da noite.

Segundo a empresa, a recuperação está acontecendo de forma gradual e as residências com caixas d’água bem dimensionadas nem devem sentir a paralisação.

O consumo moderado de água durante o período também foi recomendado pela Saneago.

Confira, a seguir, a lista de todos os bairros afetados.

Anápolis City

Bairro Anexo Itamaraty

Bairro Antônio Fernandes

Bairro Boa Vista

Bairro Bom Sucesso

Bairro Bom Sucesso II

Bairro das Bandeiras

Bairro Itamaraty – I Etapa

Bairro Itamaraty – II Etapa

Bairro Itamaraty – III Etapa

Bairro Itamaraty – IV Etapa

Bairro Jundiaí

Bairro Maracanã

Bairro São Jerônimo

Chácaras Americanas

Cidade Universitária

Conjunto Mirage

Jardim Alexandrina

Jardim das Américas

Jardim Progresso

Jardim Village

Loteamento Vila Sul

Parque Brasília

Parque Iracema

Privê Lírios Do Campo

Residencial Araguaia

Residencial Ayrton Senna

Residencial Cerejeiras

Residencial Mônica Braga

Residencial San Marco

Residencial Villa Bella

Setor Central

Vila Dos Oficiais

Vila Harmonia

Vila Jayara

Vila Santa Helena