Temos certeza que você usa o Pix com muita frequência. Basicamente, segundo dados do Banco Central, entre os meses de novembro de 2020 e março de 2021 já foram feitas mais de 1 bilhão de transações por Pix.

Além disso, muitas dúvidas surgem na população devido ao aumento do uso da nova forma de transferir dinheiro. Mas não se preocupe, hoje trouxemos abaixo algumas questões sobre o assunto, principalmente relacionados a erros no momento de utilização do sistema. Vem com a gente:

Pix em processamento: entenda a mensagem – o que fazer quando o Pix demora?

Em primeiro lugar, se o Pix feito está demorando para ser aprovado ou para cair na conta, o indicado é aguardados alguns minutos. Logo, algumas inconsistências podem acontecer e o cidadão pode tomar algumas medida, como:

– Sair e entrar novamente no aplicativo;

– Desligar e ligar o wi-fi;

– Aguardar alguns instantes;

Caso o Pix não estiver enviado ainda, você pode entrar em contato com o banco.

Pix em processamento: entenda a mensagem – quanto tempo o Pix fica em análise?

Geralmente, em algumas situações a transferência pode permanecer em análise para evitar possíveis fraudes. Como resultado, a ação pode ficar em análise de segurança por um período de 30 a 60 minutos, porém a transação pode ser concluída em qualquer momento.

Quando existe a necessidade de análise de segurança o banco em questão pode solicitar algumas informações para se certificar de que a transação é realmente legítima. Assim, você tem a possibilidade de cancelar a transferência e realizar uma nova por outra instituição ou utilizando outro método.

Pix em processamento: entenda a mensagem – quando o Pix fica em processamento?

Essa é uma dúvida muito persistente entre as pessoas. Em resumo, o Pix pode ficar em processamento por questões de instabilidade ou questões relacionadas ao banco. Para ambos os casos, inconsistências momentâneas podem acontecer e serem resolvidas da mesma forma que em situações de demora nas transferências feitas por Pix.

Como resultado, aguardar um certo tempo e sair do aplicativo são ações que podem resolver o impasse. Todavia, se o erro continuar é possível entrar em contato com o banco e verificar se o problema é o sistema de transferência ou se são instabilidades no próprio banco.

Como funciona o Pix?

Para você que não entende muito, o Pix é uma forma de pagamento disponibilizada pelo Banco Central. Em resumo, ele torna as transferências mais rápidas e fáceis. Por isso, o sistema conta com algumas possibilidades de uso, como:

Informar os dados bancários ou chave do Pix do recebedor no sistema do banco. Além de realizar a leitura QR Code pelo celular. Por fim, copiar e colar o código fornecido pelo receber no banco.

Para usar precisa criar uma chave. Assim, será informada no momento de receber um valor. Pessoas físicas podem ter até 4 chaves e elas podem ser: