Ingressos para o show de João Gomes já estão à venda com novidade para quem gosta de modão

Está liberada a compra dos ingressos que vão garantir vaga no show do cantor João Gomes em Anápolis.

A festa, comandada pelo fenômeno do piseiro está marcada para o dia 16 de outubro e os primeiros lotes já foram disponibilizados.

Os interessados podem adquirir entradas de forma virtual, através do site baladapp.com.br, ou clicando aqui.

A venda presencial também é uma opção e está acontecendo no restaurante Las Vegas, localizado na Avenida São Francisco, e também nas lojas Visóticas, com unidades no Centro e na Jaiara.

O evento marcará o retorno do entretenimento na cidade – paralisado desde o agravamento da pandemia da Covid-19 – e acontecerá na estância Nobel.

Quem comprar já garante acesso ao open bar de cerveja, água e refrigerante que serão oferecidos na festa.

Proprietário do local, Werlan Moura explicou ao Portal 6 que os ingressos serão todos digitais, sem a impressão de tickets físicos.

O formato utilizado para averiguação será o de QR Code, e os clientes receberão confirmação via e-mail.

Para participar, será obrigatória a comprovação da 2ª dose da vacina contra Covid-19 ou teste RT-PCR antígeno com 48h de antecedência.

Mais atrações

O Nobel será palco de outro espetáculo também nesse mês, já no próximo sábado (08), inclusive.

Isso porque o Trio Parada Dura – um dos mais conhecidos grupos sertanejos – estará performando no local, sob a bandeira do projeto “Churrasco, Cerveja & Viola”.

O formato de locação será através de mesas, com um número limitado de vagas.

Os interessados podem adquirir vaga diretamente com Werlan, através do número (62) 98122-8122.