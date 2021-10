Como assistir a 18ª temporada de Grey’s Anatomy, que estreou agora

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy estreou no último dia 30 de setembro. Porém, para a infelicidade dos fãs brasileiros, apenas os norte-americanos poderão assistir, pelo canal da ABC. Mas calma lá, nem tudo está perdido! Hoje vamos te orientar como assistir a 18ª temporada de Grey’s Anatomy, aqui no Brasil.

Como assistir a 18ª temporada de Grey’s Anatomy

Vamos ser sinceros, essa notícia não vai ser muito boa: os fãs da série médica no Brasil só vão conseguir assistir a nova temporada no ano que vem. Basicamente, a Sony Channel anunciou, no último dia 05, que a 18ª temporada de Grey’s Anatomy vai estrear somente em 25 de janeiro de 2022.

Entretanto, ainda não temos previsão para o lançamento da série na Netflix. Mas, atualmente, tivemos uma temporada nova da série disponibilizada em setembro. Assim, caso a 18ª temporada de Grey’s Anatomy seja lançada na Netflix, deverá chegar em setembro de 2022.

O que acontece na nova temporada de Grey’s Anatomy?

Primeiramente, precisamos relembrar o que aconteceu na temporada anterior.

Para você que não lembra, a 17ª temporada foi uma das mais movimentadas da série e conseguiu dar maior sobrevida à série. Além disso, o enredo abordou a pandemia da Covid-19.

Assim, a série permaneceu com diversos momentos em aberto, para continuar na próxima temporada. Em resumo, vimos os retornos de Derek Shepherd, George O’Malley, Mark Sloan, Lexie Gray e April Kepner.

Contudo, a temporada também contou com comoventes despedidas. Por exemplo, Tom Koracick, Jackson Avery e Andrew DeLuca.

Basicamente, a 17º temporada também contou com acidentes de avião, mortes de personagens importantes, casamentos românticos e a pandemia. Mas algo que foi universal em todas as temporadas e ainda continua é o desafio de trabalhar em um grande hospital.

Além disso, nos últimos episódios, vimos que os efeitos, tanto físicos quanto mentais da pandemia, foram abordados em relação aos médicos. Mas, nem tudo foi tristeza. Inclusive, alguns dos casais amados pelos fãs deram passos importantes.

E na 18ª Temporada

Logo, a 18ª temporada de Grey’s Anatomy deve partir do final da temporada anterior. À medida que, nos episódios finais da série, vimos que Meredith finalmente volta a trabalhar, ela ainda não está apta para fazer cirurgias.

Em resumo, o motivo é que, após ter sido infectada, a médica ainda não está pronta para voltar a operar grandes casos médicos. Mas isso não reduz a responsabilidade sobre a doutora, pois Bailey atribui uma nova missão importante para Meredith: Criar novos residentes.

Dessa maneira, a protagonista deve criar um novo método de educação de alto nível. Afinal, ela mesmo passou por um método rígido criado por Weber.

Além disso, enquanto estava em coma, Meredith recebeu do grande amor de sua vida, Derek, o sinal verde para continuar seguindo em frente. Ou seja, daqui pra frente ela está liberta para se apaixonar novamente e partir em busca de um grande amor.

Com DeLuca não sobrevivendo ao atentado que sofreu, o caminho fica livre para que a protagonista se apaixone por Dr. Cormac. Aliás, isso ficou bastante evidente após a mensagem que Christina Yang enviou no final da temporada anterior.

Veja o trailer da nova temporada: