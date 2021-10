Misteriosamente carro de luxo fica entalado em Goiânia e morador grava vídeo questionando: “não tem explicação”

Carros luxuosos normalmente chamam atenção por onde passam. Neste caso, a situação foi um pouco diferente. Um veículo de luxo ficou totalmente entalado ao tentar atravessar uma viela. O caso inusitado aconteceu no Setor Parque Amazônia, em Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por moradores da região no último domingo (10). Segundo a corporação, o motorista de uma Mercedes-Benz tentou passar com o veículo em uma viela e não percebeu que a via era muito estreita. O carro acabou travado entre as paredes e só foi removido do lugar na tarde de terça-feira (12).

O que instigou os moradores foi um questionamento: como o motorista conseguiu sair do carro em um espaço tão apertado? O que tudo indica é que o condutor tenha saído pelo porta-malas. Outro ponto foi o prejuízo, já que as laterais do carro devem ter ficado bastante riscadas.

Em um vídeo cheio de deboche, um dos vizinhos brinca, “Não tem explicação. Será que construíram as casas rápido?”. Veja abaixo.

Apesar da situação peculiar, ninguém se feriu e não houve registro de roubo ou furto. O próprio motorista providenciou a remoção do veículo.