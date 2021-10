Muito além do Gusttavo Lima: confira quais shows já estão marcados em Goiás

Todo mundo já sabe, Gusttavo Lima tem show marcado para este sábado (23) em Goiânia, que vai marcar o retorno dos shows com público na capital goiana.

Contudo, a apresentação do “Embaixador” do sertanejo não vai ser a única a agitar as terras de Goiás nos próximos dias.

Goiânia também receberá a dupla Gian & Giovanni no dia 28 de outubro, no Velho Texas Steak and Drinks.

O valor das mesas, que comportam de quatro a seis pessoas, varia entre R$ 600 e R$ 1.200, dependendo da localização no espaço de eventos.

Já Anápolis, que contou recentemente com um show do fenômeno do piseiro João Gomes, vai receber o cantor Zé Vaqueiro, conhecido como “Rei das Vaquejadas”.

O artista se apresentará na cidade no dia 19 de novembro, em evento 100% open bar, como adiantado pelo Portal 6. O local do evento e número de ingressos disponibilizados, contudo, ainda não foi confirmado.

Santa Helena de Goiás vai receber o astro do forró John Amplificado, no Clube Recreativo do município. O show será nesta terça-feira (19) e contará também com DJ’s para agitar o pessoal da cidade.

Os ingressos são vendidos pelo preço de R$40.

No dia 23 de outubro, será a vez de Rio Verde agitar com a “Festa Sophistiqué”, evento de eletrônica que vai ser liderado pela dupla Dubdogz e os DJ’s Ownboss e Glen.

Os shows serão realizados na Rio Verde Arena e os ingressos estão disponíveis por preços entre R$ 160 e R$ 440.

A dupla sertaneja Max & Luan, fará Porangatu agitar no Bulls Festival, marcado para o dia 30 de outubro. No evento, o DJ Mário Pires, também marca presença com seu show “Baile do Mário”

O evento será realizado no Bulls Music & Lounge, localizado no centro de Porangatu. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$90.

Já no dia 06 de novembro, duas cidades goianas vão poder contar com a voz de Thiago Jhonatan.

O cantor de piseiro fará uma apresentação no Parque de Exposições de Goianésia às 19 horas, na “Cavalgada Show” e logo em sequência vai cantar no aniversário da Chácara Point Fest, em Jaraguá, em show marcado para as 22h30.

Ambos os eventos vão contar com a presença de DJs. A entrada para o Cavalgada Show está entre os preços de R$ 40 e R$70, enquanto o aniversário da Point Fest está com ingressos de R$ 25.

Por fim, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano vai fazer a população de Catalão curtir uma sofrência, no dia 20 de novembro.

O evento também contará com Luiza & Maurílio, dupla que fez bastante sucesso com o hit “S de Saudade”. Por fim, ainda haverá apresentações de DJ’s para completar as atividades.

O preço dos ingressos variam entre R$ 40 e R$ 200. Os shows vão acontecer no Parque de Exposições do município.