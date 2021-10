Conheça a parte interna do Mezzanino, a mansão mais badalada de Anápolis

Há quem conheça apenas a parte do jardim da mansão cor de rosa, porém com a época de chuva se aproximando, o Mezzanino Lounge abre as portas da parte interna, que conta com três mezaninos , um lustre maravilhoso e lounges super confortáveis.

É que desde que foi criada, a mansão mais estilosa de Anápolis foi pensada para que os clientes se sentissem realmente em casa, contando com um design que traz sofisticação e, ao mesmo tempo, aquela sensação de aconchego.

Pelos ambientes do espaço, é possível encontrar sofás, cadeiras almofadadas, luzes que não forçam tanto a visão e geram maior bem-estar, lustres e uma visão incrível para um jardim verdinho e bem cuidado.

E a equipe do Mezzanino fecha com chave de ouro a experiência de comodidade que o local exala, oferecendo um atendimento diferenciado e individualizado para atender os pedidos de cada um que chega.

A mansão tem também, todas as quartas-feiras, um ambiente exclusivo para o famoso Karaokê, que está entre as atrações preferidas dos anapolinos. Além do famoso almoço por apenas R$ 15,90.

O Mezzanino conta ainda com espaços exclusivos para reuniões, comemorações e confraternizações de empresas para os meses de novembro, dezembro e janeiro.

O estabelecimento fica localizado na Rua 10 da Vila Industrial, entre os bairros Jundiaí e JK Nova Capital. Mais informações estão no @mezzaninolounge.