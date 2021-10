Festival tradicional de Goiás está de volta totalmente gratuito e recheado de atrações

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) volta para sua 22ª edição, agora em formato híbrido. Tradicionalmente realizado na Cidade de Goiás, o evento será entre os dias 14 e 19 de dezembro. O retorno foi confirmado por Ronaldo Caiado (DEM).

A programação do evento é inteiramente gratuita e contará com shows de artistas locais, apresentações culturais, oficinas, feiras, workshops, além de exibição de curtas e longas-metragens.

A apresentação de encerramento do festival ficará por conta do consagrado cantor e compositor Renato Teixeira.

A festividade exibe e premia obras em vídeo relacionadas a temáticas sustentáveis. Na edição híbrida deste ano, os filmes poderão ser assistidos no formato digital, pelo site do Fica e no canal da Secretaria de Cultura do Estado no YouTube. Shows e outras atividades serão no formato presencial.

Uma parceria entre o Sesc e o Governo de Goiás deve investir quase R$ 2 milhões no evento. A Administração Estadual entrará com quase R$ 1,5 milhões de recursos, enquanto o Sesc contribuirá com R$ 399 mil em investimentos.

A última edição presencial do Fica aconteceu em 2018. No ano de 2019, o tradicional evento deu lugar ao Festival Goyaz.