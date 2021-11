Whindersson Nunes escolhe Goiânia para fazer show especial no final do ano

Os fãs e admiradores de Whindersson Nunes receberam uma notícia para lá de boa. É que o humorista anunciou a nova agenda de shows e Goiás está super dentro.

Depois de uma parada forçada por conta da pandemia, o comediante fará uma apresentação do espetáculo “A Volta do Que Não Foi”, no dia 12 de dezembro, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 200 e podem ser adquiridos online. A classificação indicativa do show é de 15 anos.

Além da capital goiana, o artista também fará shows Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

Em publicação nas redes sociais, Whindersson Nunes deu a entender que pode se apresentar em mais cidades.

“Qual cidade eu deveria fazer show? Deixem eu saber nos comentários onde você quer que eu vá! I’m back [Estou de volta]!”, escreveu o artista na legenda.