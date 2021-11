Sucesso nacional, Vanessa da Mata tem show confirmado em Anápolis para dezembro

Um dos principais nomes da Música Popular Brasileira (MPB), a cantora Vanessa da Mata se apresentará em Anápolis no dia 04 de dezembro, para encerrar a Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado.

O show da artista está programado para começar às 21h, no próprio ginásio do Sesc, no bairro Jundiaí, e ela deverá cantar os principais sucessos da carreira, como “Amado”, “Boa Sorte” e “Ainda Bem”.

A entrada custará apenas R$ 10 para trabalhadores do comércio e dependentes. Para meia entrada e conveniados, os ingressos sairão por R$ 15. Já para o público em geral, o custo será de R$ 30.

Também poderão pagar apenas metade do valor inteiro aqueles que doarem um brinquedo novo (bola ou boneca).

A venda dos bilhetes está prevista para começar na próxima segunda-feira (22) e os interessados em participar deverão se deslocar até o Sesc Anápolis para adquiri-los presencialmente.

Em tempo

A Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado acontecerá entre os dias 29 de novembro e 04 de dezembro e contará com oficinas, intervenções, shows e chamadas musicais, em que o público assistirá apresentações de formas individuais para uma vivência sensorial diferente.

Para participar das chamadas musicais é preciso realizar um cadastro prévio no site no SESC, onde já consta também a programação completa de cada dia do evento.

Com exceção da apresentação de Vanessa Mata, todos os outros shows terão entrada gratuita.