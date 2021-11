Receita de Disco de Carne Moída: fácil de fazer e os ingredientes têm em casa

Vamos ser sinceros, o disquinho é um concorrente forte das coxinhas em qualquer lanchonete! Afinal, quem não gosta desse clássico da culinária goiana? Ainda mais acompanhado de maionese ou ketchup. Por isso, hoje vamos te apresentar uma receita de Disco de Carne Moída muito fácil com ingredientes que a maioria tem em casa. Confira:

Receita de Disco de Carne Moída:

Você vai precisar de:

1kg de patinho moído

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimentão amarelo

1 cebola média

4 dentes de alho

1 pimenta dedo de moça

1 punhadinho de coentro

2 tomates sem semente

1 ovo cheiro-verde a gosto

2 pães amolecidos na água e espremidos

1 pacote de sopa de cebola Sal (quanto baste)

Farinha de rosca (quanto baste)

Ovos, farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Modo de fazer:

Primeiro, pique muito bem o pimentão, a cebola, alho, pimenta dedo de moça, coentro, tomate e o cheiro-verde e reserve. Em seguida, em um recipiente, coloque a carne moída e os pães amolecidos em água e espremidos, misture bem.

Depois disso, acrescente os ingredientes picados e vá misturando para agregar bem tudo.

Após isso, coloque o creme de cebola aos poucos, misturando bem e corrija o sal.

Assim, coloque o ovo e vá adicionando a farinha de rosca aos poucos, até dar o ponto para moldar os bolinhos. Depois, faça uma bola com as mãos e amasse para ficar no formato de um disco.

Por fim, passe os bolinhos pela farinha de trigo, depois nos ovos, na farinha de trigo novamente, nos ovos e por último na farinha de rosca. Basicamente, esse processo é para deixar o bolinho com uma casquinha mais grossa.

Logo, frite em óleo não muito quente, para que a carne fique cozida por dentro e a casquinha douradinha por fora. Está pronto!

