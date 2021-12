Receita de Bolo de Caneca: fácil de fazer e não precisa ir ao fogão

Quem não gosta de um delicioso bolo? Seja recheado, com cobertura ou até mesmo os mais saudáveis, qualquer bolo é maravilhoso. Bom, mas já pensou em fazer um rapidinho em menos de 5 minutos? Saiba que isso é mais possível do que se pensa. Por isso, prepare os ovos e farinha e aprenda essa Receita de Bolo de Caneca muito fácil. Vem com a gente.

Receita de Bolo de Caneca:

Você vai precisar de:

2 ovos

8 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de óleo de canola

6 colheres de sopa de açúcar

8 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de cacau em pó

Meia colher de sopa de fermento químico

Canecas que podem ir ao microondas

Modo de Preparo:

Primeiro, em uma tigela funda, coloque 2 ovos, 8 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de óleo de canola e misture. Em seguida, adicione 6 colheres de sopa de açúcar, 8 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de cacau em pó e misture. Por último, acrescente meia colher de sopa de fermento químico. Misture novamente.

Agora, unte duas canecas com manteiga ou óleo. Depois, enfarinhe para que a massa não grude. Assim, divida a massa entre as canecas e leve-as ao microondas por 3 minutos em potência máxima. Por fim, retire e sirva em seguida.

