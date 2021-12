Receita de Bolo Chocolatudo para fazer em casa: fica bem suculento e pronto rapidinho

Se você é fã número 1 de chocolate, vai se amarrar nessa sobremesa. Em resumo, hoje trouxemos uma receita de Bolo Chocolatudo, onde juntamos chocolate com chocolate e um pouco mais de chocolate! Para isso, já corre para a cozinha, preaqueça seu forno e mãos na massa!

Receita de Bolo Chocolatudo:

Você vai precisar de:

3 ovos

Meio copo de açúcar

1 copo de óleo

1 copo de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%

2 copos de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento

Modo de preparo:

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo e o fermento. Em seguida, com a massa bem homogênea, adicione a farinha e o fermento. Por fim, despeje a mistura em uma forma untada com desmoldante e deixe assar em forno médio. Inclusive, essa massa rende uma forma 34×24 certinha!

Para o recheio você vai precisar de:

1 leite condensado

1 creme de leite

2 colheres de cacau em pó

Meia xícara de leite

Primeiramente, leve tudo para o fogo e quando levantar fervura conte 8 minutos. Assim, desligue e deixe esfriar. Por fim, com seu bolo e recheio pronto, monte o seu chocotudo e se delicie!

Dica: Se for fazer o bolo para aniversário, faça a massa em um dia e recheie no dia seguinte . Isso porque, seu bolo ficará mais estruturado para receber o recheio, porque ele é muito fofo, pode desmoronar o bolo.

