Picado, homem chega no hospital com a cobra morta e vídeo de confusão generalizada mostra ele clamando pela vida

Um homem foi picado por uma cobra, decepou a cabeça dela e precisou ser levado pelos amigos ao Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal, mas lá uma confusão generalizada quase acabou custando a vida dele.

Os amigos da vítima estavam desesperados para que o paciente fosse atendido, no entanto, o vigilante do local informou que a prioridade eram para os casos mais graves.

Como ele havia levado o animal morto, para ajudar na identificação do antídoto a ser tomado, resistiu suplicando que queria ‘apenas um soro para sobreviver’.

Nas cenas do vídeo viralizado, é possível ver a vítima sentada no chão com a perna sangrando, o animal decepado ao lado e os colegas agitados.

Diante do tumulto, a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para averiguar a situação e solicitou o atendimento imediato ao paciente.

O caso aconteceu na última segunda-feira (27), no entanto, infelizmente, o homem ainda precisou passar por uma cirurgia na terça-feira (28) em razão da grave lesão sofrida.

De acordo com a nota emitida pelo hospital, o paciente havia recebido uma pulseira branca, que não indica gravidade e, “inconformados com a classificação de risco, os acompanhantes começaram a agredir os vigilantes”.

Veja: