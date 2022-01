Esta é a frequência correta com que você deve lavar os tapetes de casa

Um vinho derrubado acidentalmente, um xixi do nosso cachorrinho ou simplesmente a sujeira dos nossos sapatos, são algumas das inúmeras situações que sujam os nossos tapetes. Inclusive, são essas coisinhas que determinam quando lavar essas peças das nossas casas. Bom, mas você qual o tempo certo para lavar os tapetes?

Antes de respondermos essa pergunta, entenda que é fundamental usar o aspirador de pó sobre os carpetes regularmente. Além disso, é importante tirá-lo do seu lugar habitual para limpar o chão.

Desse modo, para uma limpeza mais pesada, podemos passar um pano umedecido com água e detergente neutro para limpar manchas. Outra saída, é produzir uma solução com 250 ml de água, 250 ml de vinagre branco e três gotas de detergente com pH neutro. Isso porque, o uso de produtos químicos fortes, como clareadores, podem danificar o tapete.

Afinal, quando devo lavar os tapetes?

Respondendo a pergunta que nos trouxe até aqui, recomendamos que uma limpeza pesada, com água ou em empresas especializadas com esse tipo de serviço, seja feita anualmente. Mas, claro, isso vai depender do estado do seu tapete, se ele não estiver com muitas manchas ou com urina de animais.

Enquanto isso, para a manutenção dessa limpeza bruta, vale semanalmente passar o aspirador sobre o tecido.

