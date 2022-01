6 sobremesas que dá para fazer na Airfryer e você provavelmente não sabia

Que as fritadeiras elétricas são práticas não tem como negar. Isso porque elas conseguem preparar nossos alimentos em poucos minutos e sem fazer muita sujeira. Bom, mas além de preparar de fato as frituras sem usar óleo, você sabia que dá para fazer outros pratos no eletrodomésticos? Hoje vamos te apresentar as sobremesas que dá para fazer na AirFryer. Acompanhe os vídeos e compartilhe!

6 sobremesas que dá para fazer na Airfryer:

1. Romeu e Julieta

Primeiramente, começamos com este clássico. Afinal, quem não curte o bom e velho Romeu e Julieta? Por isso, já prepare sua goiabada e aprenda essa receita super simples. Veja:

2. Coquinhos açucarados

Em seguida, trouxemos mais uma sobremesa associada com outra fruta. Basicamente, desta vez, você vai aprender a fazer um doce de coco, semelhante as balas de coco caramelizadas da nossa infância. Assista:

3. Pretzel

Pode ser que por essa você não esperava, mas sim, dá para preparar um Pretzel (igual ao do shopping) em casa, na sua Airfryer! Veja o vídeo e aprenda fazer esse doce muito simples e gostoso, a criançada vai amar!

4. Bolinho de chuva

Mas é claro que não íamos deixar esse doce de casa de vó de fora, né? Aliás, os Bolinhos de Chuva são um sonho, pois são deliciosos e muito simples de fazer. Aprenda:

5. Bolo de cenoura

A seguir, se você acha complicado preparar Bolo de Cenoura, a Airfryer veio para te mostrar que nunca foi tão simples! Assim, associando cenoura com uma deliciosa cobertura de chocolate, você consegue uma sobremesa mágica!

6. Rabanada

Por fim, se você ainda está em clima natalino, essa sobremesa é para você! Além disso, é uma ótima oportunidade de dar uma finalidade para aquele pão velho da sua casa. Assista:

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!