Caiado anuncia que testou negativo para Covid-19 e Influenza após mal-estar e quadro febril

Não passou de um susto. Após suspender a agenda de trabalho, na tarde desta segunda-feira (17), depois de se sentir mal, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), descartou a possibilidade de síndromes respiratórias.

Pelo Twitter, em post feito já no final da noite, às 23h15, Caiado apresentou o resultado dos teste negativos tanto para Covid, quanto para a H3N2.

As dores no corpo e o quadro febril apresentados pelo governador têm outra explicação. Trata-se de uma infecção prostática, segundo informou na postagem.

Caiado afirmou já estar em recuperação e com a febre sob controle. Ele ainda agradeceu as palavras de carinho e as orações em prol da recuperação.

O governador segue em repouso e ainda não definiu a retomada da agenda de trabalho.