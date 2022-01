Em um ano de vacinação contra Covid-19, mortes pela doença em Goiás caíram 88,15%

Há exatamente um ano começava a vacinação contra a Covid-19 em Goiás. No dia 18 de janeiro de 2020, o governador Ronaldo Caiado (DEM), aplicou a primeira dose do imunizante em Anápolis

A escolha da cidade ocorreu como um gesto de agradecimento, pois os brasileiros repatriados de Wuhan, na China, desembarcaram no município no dia 09 de fevereiro de 2020.

Em uma cerimônia realizada na unidade de saúde do Residencial Leblon, região Leste de Anápolis, a primeira vacinada em Goiás foi a idosa Maria Conceição da Silva, de 73 anos.

De acordo com o painel de óbitos disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, nas três primeiras semanas epidemiológicas de janeiro de 2021, o estado acumulava 498 mortes em decorrência da Covid-19.

Após um ano do início da vacinação, o cenário epidemiológico em Goiás é totalmente diferente daquele encontrado antes do início da vacinação. No mesmo período de 2022, foram registrados 59 falecimentos pela doença, uma queda de 88,15%.

Ao Portal 6, Júlio César Spindola, secretário de Saúde de Anápolis destacou a eficácia da vacinação que é corroborada pelos números.

“A vacinação tá comprovada pelos números que é um método eficaz e o melhor que nós temos nesse momentos para reduzir as mortes”, afirmou.

Ele também reforçou a importância da vacina e de se tomar a chamada dose de reforço, que está atrasada por parte da população de Goiás.

“A terceira dose está com uma procura menor, é importante ressaltar que ela é uma dose de reforço. Ela reforça as outras doses e ela nos garante este fortalecimento imunológico para que a gente não adquira a doença ou se adquirir de forma branda ou assintomática”.