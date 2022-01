Filho de cineasta goiano chama atenção ao tomar vacina e segurar placa provocativa

Ao passo em que a vacinação em crianças avança, alguns registros dos pequenos chamam a atenção por diversos motivos.

Um desses registros foi o do filho do cineasta goiano Pedro Novaes. Ao tomar a vacina, ele segurava uma placa provocativa.

No cartaz do garoto é possível ler: “melhor ser jacaré do que gado”. O termo “gado” é utilizado de forma política para se referir aos eleitores de Jair Bolsonaro (PL).

Enquanto “jacaré” foi uma expressão usada pelo presidente para afirmar que caso tomassem a vacina, a população poderia se transformar no animal.

Na publicação compartilhada pelo cineasta, ele também elogiou a ciência e o SUS por permitirem que o filho tomasse a vacina em um curto espaço de tempo.

Confira a postagem compartilhada pelo cineasta nas redes sociais: