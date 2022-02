O que as três maiores cidades estão fazendo para Goiás sair da lanterna na vacinação infantil contra Covid-19

Em reunião remota do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Consems), realizada na última segunda-feira (31), a superintendente de Vigilância em Saúde (Suvisa) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Flúvia Amorim, não poupou palavras para explanar a atual situação do Goiás no que diz respeito à imunização infantil.

Ao afirmar que Goiás está “na lanterna da lanterna” do ranking nacional de vacinação entre crianças de 05 a 11 anos de idade, não é exagero. Até então, dentro desta faixa etária, somente 2,6% de um universo de 726 mil crianças receberam o imunizante.

“Se continuarmos desse jeito, corremos um risco de Goiás ser o estado com maior número de casos graves e óbitos de crianças”, disse ela.

“Estamos quase implorando aos pais para que levem os filhos para vacinar e que os municípios registrem as doses aplicadas”, complementou a gerente de Imunizações da SES, Clarice Carvalho.

Com o prognóstico preocupante, o Portal 6 entrou em contato com as secretarias de saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis para saber quais seriam as estratégias dos municípios para estimular a aceleração da imunização infantil.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia respondeu apenas que, até o dia 02 de fevereiro, foram vacinadas 39.490 crianças de 5 a 11 anos, o que representa 25,4% das 120 mil existentes no município.

Contudo, a pasta não deu detalhes sobre ações ou campanhas para encorpar a vacinação entre as crianças.

Aparecida informou que foram vacinadas 11,2 mil crianças na cidade. A estratégia é utilizar as 84 unidades de ensino, entre públicas e privadas, como ponto de apoio para catalisar a campanha de vacinação.

No cronograma, até o dia 04 de março está previsto para que todas elas recebam as equipes de imunização. Além disso, outros sete pontos fixos na cidade aplicam a vacina pediátrica.

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) informou em nota ao Portal 6 que está elaborando novas estratégias de incentivo à vacinação infantil, que serão divulgadas em breve.

Além disso, a pasta pontuou que 4.210 crianças foram imunizadas contra a Covid-19 e que o horário de atendimento a esse público foi ampliado até as 19h, “considerando a rotina de pais ou responsáveis que trabalham durante o dia”.