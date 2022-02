Receita de Cebola Empanada: aprenda a fazer em casa esse delicioso aperitivo

Ok, de uma vez por todas, chega de aperitivos tradicionais. Essencialmente, hoje iremos aprender uma Receita de Cebola Empanada, perfeita para te acompanhar com aquela boa cerveja. Aliás, ela vai ficar igual as que servem nos bares. Veja:

Receita de Cebola Empanada:

Você vai precisar de:

3 unidades de cebolas grandes

1 copo de farinha de trigo

2 copos de farinha de rosca – para empanar

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 copo de farinha de trigo – para empanar

Modo de preparo:

Primeiro, descasque as cebolas e corte em rodelas de 1 centímetro de largura cada. Depois disso, solte os anéis e deixe de molho em água gelada por 30 minutos. Enquanto isso, peneire a farinha de trigo com o fermento, sal e pimenta-do-reino. Agora, adicione o leite aos poucos, misturando bem sem deixar formar bolas. Inclusive, caso fique muito consistente adicione um pouco mais de leite.

Em seguida, escorra toda a água das cebolas. Após isso, passe aos poucos a cebola na farinha de trigo e em seguida, mergulhe na massa. Assim, finalize empanando na farinha de rosca.

Por fim, deixe descansar por 15 minutos e repita o processo de empanar novamente partindo da massa e depois a farinha de rosca. Assim, em óleo quente e abundante, frite os anéis aos poucos e coloque para escorrer no papel toalha. Sirva quente.

