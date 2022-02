Receita de Nutella Caseira: fácil de fazer e fica igual a do supermercado

Se você tem criança em casa, seja seu filho ou sobrinho, com certeza, ele deve ser fã de Nutella, não tem como negar. Aliás, não precisa nem ser criança para gostar. Porém, nós entendemos que o preço dessa pasta de avelã nunca foi baixo. Por isso, vamos apresentar uma Receita de Nutella Caseira muito fácil de fazer e deliciosa. Aliás, fica igual ao do supermercado!

Receita de Nutella Caseira:

Você vai precisar de:

1 xícara de chá de avelãs

1 xícara de chá de açúcar refinado

5 colheres de sopa de chocolate em pó

1 pitada de sal

1 colher de sopa de manteiga

½ colher de chá de essência de baunilha

⅓ de uma xícara de chá de leite fervendo

Modo de preparo:



Primeiro, leve as avelãs no Microondas, em potência alta, por 4 minutos. Assim, deixe esfriar e tire as cascas. Em seguida, triture as avelãs no liquidificador ou processador até que vire uma farofa.

Assim, ainda no liquidificador, acrescente o sal, a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e a baunilha, e continue batendo para misturar.

Enquanto isso, vá adicionando o leite aos poucos até formar uma pasta brilhante e lista. E então, leve à geladeira por 24 horas, está pronta!

