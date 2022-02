Esta é a melhor maneira para tirar gordura do forno e pouca gente sabe

Sempre que usamos muito o fogão e o forno, eles, consequentemente, sujam. Aliás, enchem de gordura e, até mesmo, bactérias. Ok, e vamos ser sinceros, é preciso ter uma rotina periódica para limpar esses eletrodomésticos, para não deixar a sujeira grudar. Por isso, hoje vamos te ensinar como tirar gordura do forno, de uma maneira muitíssimo prática!

Primeiramente, antes de limpar o seu forno é preciso alguns cuidados básicos. Por exemplo, desligar o aparelho e nunca usar produtos inflamáveis. Além disso, vale dar atenção ao tipo de material do forno e ter materiais suaves para limpar, como buchas sem ser de aço e produtos com cheiro suave.

Afinal, como tirar a gordura do forno?

Em primeiro lugar, retire a grade do forno e deixe de molho por no mínimo 30 minutos, dentro da pia ou de alguma bacia. Basicamente, para esse molho, use água quente e detergente.

Em seguida, pegue papel toalha e tampe os buraquinhos do forno para evitar que caia produto ou sujeiras que possam danificar o aparelho. Enquanto isso, separe três panos de chão e coloque ao redor do forno para que a água não caia no piso e escorra para o resto da cozinha.

Agora, em um recipiente, coloque um pouco de água morna potencializada com o produto que estiver utilizando e esfregue a área desejada com uma esponja não abrasiva. Desta forma, para retirar a mistura, passe um pano seco e limpo. Pronto, seu forno estará novinho e em folha!

