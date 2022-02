Três pessoas morrem após grave acidente entre carro e caminhão na BR-153

Um acidente de graves proporções foi registrado na noite deste sábado (12) próximo ao Povoado do Espírito Santo, no município de Nova Glória, na região Central de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que estava em Itapaci retirando um enxame de abelhas, foi acionado para deslocar e fazer o atendimento.

Isso porque um carro de passeio colidiu com um veículo de grande porte na BR-153, rodovia que corta o local.

Três pessoas ficaram presas as ferragens e tiveram o óbito constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Outra foi encaminhada para o hospital. A imagem mostra que o veículo de pequeno porte ficou totalmente destruído e com as rodas para cima.

A Polícia Técnico Científica realizou a perícia no local e as vítimas só foram desencarceradas do veículo após a vistoria.

Os corpos foram entregues à equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Ceres.