Idosa de 75 anos aceita desafio da filha e se torna exemplo após perder 30 quilos

Uma idosa, de 75 anos, foi motivada a entrar na academia e acabou dando uma reviravolta na vida, se tornando uma influencer fitness.

Joan MacDonald é mexicana e contou ao portal MSN que foi incentivada pela filha fisiculturista e pelo genro, que também se dedica aos treinos.

Na entrevista, a atleta contou que se sentia cansada até mesmo após subir alguns degraus, mas que agora, depois de perder 30 kg, se sente mais viva do que nunca.

“Eu acabava bufando ao subir e descer escadas […] estou muito mais feliz do que nunca”, disse ela.

“Agora estou vivendo”, completou ressaltando sobre a rotina de dietas focadas em macronutrientes, treinos diários e noites bem dormidas.

Joan não nega que no início foi bastante complicado e difícil de aguentar as restrições e exigências do estilo de vida, mas confessa que tudo valeu a pena depois dos resultados adquiridos.

Veja o antes e depois: