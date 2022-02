Contagem regressiva pois chega nova função no WhatsApp que será muito útil para quem tem ex que continua perturbando.

Trata-se de um recurso que permitirá aos usuários começar a ocultar as atualizações feitas no perfil de contatos específicos.

Assim, cada pessoa vai poder escolher quem será proibido de ver ou quem deve ver um status específico. Garantir mais autonomia e privacidade são os objetivos.

Segundo o WABetaInfo, este atalho de privacidade está localizado na parte inferior da tela após clicar em “status” no Android.

O recurso, que está sendo testado pelos usuários do WhatsApp Beta, mostrará três opções de quem poderá ver ou não ver a sua atualização.

Essas opções são: “Meus contatos”, “Meus contatos exceto” (em que você bloqueia a visualização para determinado grupo de pessoas).

E, por fim, “Compartilhar somente com” (deixando que somente determinados contatos vejam o seu status específico).

Com isso, quem tem ex que continua perturbando poderá ocultar todas as atualizações destes usuários. O recurso também servirá para combater outros contatos indesejados.

Sobre o WhatsApp Beta

Essa modalidade serve para que os usuários do aplicativo possam testar previamente as funções em desenvolvimento para entrar no aplicativo.

Caso você queira ser um testador na versão Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado.

Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado. Entretanto nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.

