Travesti é encontrada morta em lote baldio na região de motéis de Aparecida de Goiânia

Uma travesti foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (04), na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

O corpo da vítima estava caído em um terreno baldio, numa região de motéis, e apresentava lesões no pescoço, saia na altura do umbigo, as partes íntimas expostas e ao lado de uma peruca.

Relatos de testemunhas à Polícia Militar dão conta que ela teria sido vista pela última vez saindo com um motociclista por volta de 01h da madrugada.

O local foi isolado logo que os militares chegaram. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram avisadas da situação para dar início às investigações e perícia, respectivamente.

A vítima ainda não foi oficialmente identificada porque os documentos encontrados entre os pertences possuem a foto de uma criança.