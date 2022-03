Descubra o verdadeiro significado do emoji com a mão na boca no WhatsApp

Quem não usa WhatsApp, né? Aliás, são tantos usuários que o aplicativo busca sempre inovar, inclusive, adicionando formas de melhorar a comunicação. Por exemplo, figurinhas, imagens, vídeos, GIFs e muito mais. Bom, ao lado disso tudo, existem os clássicos emojis, que nos acompanham desde o MSN. Por isso, hoje vamos te falar o verdadeiro significado do emoji com a mão na boca. Você vai se surpreender!

Primeiramente, para baixar o aplicativo oficialmente, você pode entrar nos links a seguir de acordo com o sistema operacional que seu telefone usa. Por exemplo, para quem usa Android, iOS e para quem usa celulares Huawei. Além disso, para baixar o WhatsApp Web, basta acessar o link para Mac ou Windows.

Afinal, qual o significado do emoji com a mão na boca?

Em suma, cobrir a mão com a boca pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo da situação. Assim, isso pode significar que você viu algo que o chocou ou está rindo tanto que precisa cobrir a boca para não fazer barulhos embaraçosos.

Portanto, se você viu ou ouviu algo chocante, pode enviar este emoji com um emoji rosto surpreso para expressá-lo. À medida que, quando ver algo engraçado, envie-o com o emoji rolando no chão rindo para mostrar que você está se divertindo.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!