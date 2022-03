Oficial do exército viraliza ao revelar como parou no hospital com ‘brinquedinho’ preso dentro dela

Uma oficial do exército norte-americano viralizou no Tik Tok ao revelar a experiência traumática que vivenciou com um brinquedo erótico.

A usuária @_alashawn2 contou aos internautas que está há mais de um ano fora de casa e, por isso, decidiu tentar algo novo sozinha.

O objeto possuía algumas velocidades e, ao colocar na potência máxima, o brinquedo acabou ficando preso dentro dela, levando a mulher a um desmaio.

A oficial contou que ficou desacordada e só retornou quando já estava deitada em um hospital sem entender quase nada.

“Estava eufórica com aquele brinquedo, mas de repente percebi que não conseguia tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum”, relatou a militar.

“Eu não consegui me levantar porque meu corpo estava tão fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei. Aquilo quase me matou”, relembrou.

Ela ainda brincou que a situação quase a matou e os internautas se divertiram com a situação.

Infelizmente, a plataforma excluiu o vídeo da norte-americana, que já acumulava mais de 2,5 milhões de visualizações, por alegar ser conteúdo impróprio.