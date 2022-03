Pai desabafa após filha autista ser expulsa de culto durante crise de ansiedade; veja vídeo

Anderson Marques, pai das duas crianças altistas, Luísa e Dylan, decidiu usar o perfil no Instagram para desabafar sobre o péssimo acontecimento que vivenciou com a família durante um culto religioso recentemente.

O homem, que é fotógrafo, mora com a esposa e os pequenos no Distrito Federal e contou que a criança mais velha, de apenas 04 anos, foi vítima de uma atitude intolerante dentro da igreja.

Segundo ele, a família teria decidido ir ao local ‘buscando acolhimento e uma luz no fim do túnel’ por estar enfrentando momentos difíceis com os dois filhos altistas.

No entanto, acabaram se frustrando ainda mais após a filhinha sofrer uma crise de ansiedade – no chão, se debatendo e chorando – e ser interrompida por um homem da igreja.

Anderson disse que a pessoa não se identificou, apenas solicitou para a família toda se retirar do local pois ‘estariam incomodando a todos’.

O fotográfo, emocionado, relatou no vídeo que ‘um soco na cara doeria menos que ouvir aquilo’, devida a enorme falta de empatia do ‘fiél’.

Ele contou que ainda tentou justificar a cena, alegando que a criança sofria com altismo e logo mais se recuperaria, mas não foi sequer ouvido.

Nos comentários, diversos internautas reagiram com solidariedade ao pai, apoiando e mandando mensagens positivias.

“Me solidarizo com a sua dor, e a compreendo e muito. Toca o coração seus relatos”, disse uma usuária.

“Revoltante, inaceitável! Senti um nó na garganta! Estamos com você! Sua família é linda”, disse outra.

Assista