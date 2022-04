O vídeo de um biólogo brasileiro viralizou nas redes sociais após uma cobra caninana quase abocanhar o órgão genital dele, em um momento de defesa.

Christian Raboch utiliza o perfil no Instagram para compartilhar os resgates de animais que realiza no dia a dia e, na última semana, postou a gravação que, por pouco, não se tornou uma tragédia.

A caninana estava no jardim de uma casa em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina e, apesar de não ser peçonhenta, é bastante ágil e agressiva.

Nas cenas, é possível ver a serpente se movimentando com rapidez nos braços do biólogo, quando, inusitadamente, ela se abaixa e abocanha a roupa do profissional.

O registro, que já acumula quase 35 mil visualizações, conta com uma cena em câmera lenta, evidenciando o momento de terror que Christian sofreu.

É valido ressaltar que a caninana é tradicionalmente encontrada na América do Sul e, mesmo não tendo veneno nas presas, a serpente pode ser muito perigosa ao se sentir ameaçada.