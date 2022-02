Descubra os tipos de fome para melhorar a sua relação com a comida

O conceito de fome vai além da necessidade de comer. A fome também pode estar relacionada ao estado emocional e é comum que a alimentação seja utilizada para ‘’tapar buracos’’ por promover sensações positivas.

Para evitar uma relação de desequilibro com a comida é importante saber diferenciar os tipos de fome.

A fome fisiológica, é a fome do organismo que precisa receber alimentos, essa fome não é específica, ou seja, você comeria qualquer alimento a sua disposição.

A fome social está relacionada a uma situação social, como um aniversário por exemplo, nesses eventos você acaba comendo despretensiosamente, pelo simples fato de estar ali.

A fome especifica – mais conhecida como vontade de comer – está relacionada ao prazer, ao sentir o sabor de algo específico e não é urgente.

E por último, a fome emocional, que envolve comer algo gostoso, essa fome não é satisfeita com pequenas quantidades e vem com a necessidade de grande volume e urgência.

O autoconhecimento é essencial para identificar os tipos de fome, por isso, questione-se, escute mais os sinais do seu corpo relacionados a fome e saciedade, aprenda dizer não em determinadas situações e se necessário procure ajuda de um profissional.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

