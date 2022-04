Multinacional peruana anuncia investimento de R$ 900 milhões em Goiás

A multinacional peruana Hochschild Mining, que é uma das maiores empresas da Bolsa de Valores de Londres, vai investir R$ 900 milhões para a exploração de ouro no projeto Mina da Posse, em Mara Rosa, região Norte de Goiás.

A companhia comprou por R$ 770 milhões o direito de extração da mineradora Amarillo Gold e prevê que nos primeiros anos, que serão iniciados no primeiro trimestre de 2024, consiga produzir mais de três toneladas do metal precioso.

“Os números iniciais de Mara Rosa são bastante positivos, mas é importante salientar que ainda temos grande potencial de expansão, com novos depósitos”, afirma o gerente-geral Edson Del Moro, que será o diretor do projeto no estado.

Ele será responsável por “avaliar as possibilidades para crescimento do portfólio de negócios” da Hochschild no Brasil, visto que a vida útil da mina goiana é de apenas dez anos e que seja possível extrair até 27 toneladas de ouro.

O município foi, no passado, um polo explorador do minério devido o metal ser encontrado mais na superfície. Entretanto, a retirada dele fez com que seja necessário tecnologia focadas em lavras mais profundas.

Com isso, a Hochschild informa que terá um projeto de uma mina a céu aberto e que vai utilizar o sistema “dry stacking”, o que dispensa a construção de uma barragem devido ao empilhamento a seco que reaproveita 85% da água dos rejeitos.