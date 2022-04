Todo ser humano é falho, ninguém é perfeito. Todavia, existem alguns defeitos de um homem que as mulheres não passam pano na hora do flerte. Por isso, se você quer aumentar pontos na hora da sedução, veja agora alguns desses defeitos para buscar formas de mudar de atitude.

6 defeitos de um homem que nenhuma mulher consegue suportar:

1. Não puxar papo

Entenda de uma vez por todas, as mulheres gostam de conversar, conhecer coisas novas e saber sobre o universo pessoal de cada um. Isso significa que elas detestam estar em um jantar romântico e o homem não conseguir desenvolver uma boa conversa.

2. Pouca bagagem cultural

Se você quer conquistar sua crush é hora de encher sua bagagem cultural, isso envolve ler livros, assistir a filmes, viajar, artes e experimentar comidas diferentes. Na hora do encontro, encha a boca para falar sobre seus conhecimentos, sendo um homem interessante, ela vai se apaixonar!

3. Não ter estilo

Aqui vem outro defeito que elas detestam! Já reparou que as mulheres sempre andam arrumadas, bem vestidas, e com cabelos e unhas alinhadas? Pois é, obviamente, elas detestam estar ao lado de um homem desleixado. Por isso, ouse na beleza!

4. Descontrole emocional

Todo mundo possui algumas sensações como ansiedade, timidez, medo ou desespero. Mas, em determinadas situações, as mulheres não gostam dos homens que ficam demonstrando sinais físicos e emocionais dessas sensações. Mulheres são atraídas por homens confiantes, divertidos e cheios de vida.

5. Insegurança

Na hora do flerte, a mulherada gosta de homens de pulso firme, que falam com sinceridade. Elas jamais vão buscar se envolver com um homem inseguro, que não consegue ser direto. Jogue fora seus joguinhos e indiretos, e seja mais objetivo.

6. Não ser observador

Por último, se você não for um bom observador, não vai conseguir identificar os sinais da sua amada. Por isso, observe seus gostos, aparências e desejos, isso tudo vai traçar o caminho para o seu relacionamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!