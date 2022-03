Quem nunca foi em uma confeitaria ou loja de doces e se deparou com preços exorbitantes em uma palha italiana? Você, com certeza, deve estar concordando conosco, mas calma, os seus problemas acabaram! Veja como aprender a fazer e economizar uma grana, a seguir: Receita de Palha Italiana de Leite Ninho com Bolacha de Chocolate!

Receita de Palha Italiana de Leite Ninho com Bolacha de Chocolate: aprenda a fazer em casa:

Você vai precisar de:

2 caixinhas de leite condensado (790 gramas)

2 caixinhas de creme de leite (400 gramas)

1 xícara de chá de leite em pó (100 gramas)

2 pacotes de bolacha de chocolate (290 gramas)

Leite em pó para polvilhar no final

Modo de preparo:

Primeiro, numa panela acrescente o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó e leve ao fogo mexendo sempre até chegar em ponto de brigadeiro mole.

Em seguida, numa outra bacia pique as bolachas grosseiramente e junte o brigadeiro de leite ninho, misture delicadamente e transfira para uma forma de aro removível. Por fim, quando estiver frio, desenforme e polvilhe com leite em pó para finalizar.

