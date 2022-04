Quem não gosta de um bom e velho mousse, não é mesmo? Essa tradicional sobremesa conquistou o gosto do povo brasileiro e pode ser encarado como algo tradicional aqui no país. Veja agora uma Receita de Mousse de Limão com Ninho!

Receita de Mousse de Limão com Ninho: uma delícia de sobremesa para fazer em casa:

Você vai precisar de:

1 xícara de água fervente

1 xícara e 1/2 de açúcar

2 xícaras de leite em pó

1/2 xícara de suco de limão

Modo de preparo:

Primeiro, bata no liquidificador a água fervente com o açúcar por 5 minutos. Em seguida, coloque o leite em pó e bata novamente. Agora, enquanto bate os ingredientes acrescente o suco de limão, até criar a consistência de mousse. Por fim, despeje em uma travessa e cubra com raspa de limão, leve à geladeira e sirva gelado.

