Jogador do Goiás denuncia que foi chamado de macaco por torcedor do Atlético Goianiense

O volante Fellipe Bastos, que atualmente defende o Goiás Esporte Clube, foi vítima de racismo durante o jogo contra o rival Atlético-GO, neste domingo (08), no estádio Antônio Accioly.

Em entrevista coletiva, o jogador demonstrou sua indignação com um torcedor do Atlético que o chamou de “macaco” mais de uma vez enquanto ele se dirigia para o vestiário.

“Um rapaz com óculos na cabeça me chamou de macaco, eu voltei e falei “repete o que você falou” e ele me chamou duas vezes de macaco”, relatou.

Fellipe afirmou ainda que ficou chateado porque nenhuma pessoa em volta, nem mesmo os seguranças e polícias que presenciaram a cena, reagiu.

Volante do @goiasoficial Fellipe Bastos disse que foi chamado de ‘macaco’ duas vezes por um torcedor do @ACGOficial no Estádio Antônio Accioly Opinião: É um absurdo. Basta… racismo é crime. pic.twitter.com/vCzmxxGKS0 — Charlie Pereira (@charliepereira_) May 8, 2022

“O ato de racismo ele machuca, ele dói, deixa a gente entristecido. Porque as pessoas que estavam do lado, elas viram. As pessoas que estavam atrás de mim viram e poderiam muito bem ter identificado e levado ele”, afirmou.

O jogador relembra que são inúmeros os casos de racismo na sociedade e que no futebol não tem sido diferente.

“É recorrente isso que vem acontecendo, já aconteceu em outros estádios, com outros jogadores, com outras pessoas. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso, porque só quem sobre realmente é que sente”, continua.

“É a primeira vez que aconteceu isso comigo e eu estou muito assustado, mesmo, de verdade. Porque eu pedi para ele repetir e ele repetiu me chamando de macaco duas vezes. Eu estou enojado dessa pessoa”, concluiu.

Nas redes sociais o Goiás repudiou o ato e afirmou que medidas judiciais devem ser tomadas para punir o criminoso. O Atlético ainda não se posicionou sobre o caso.

A partida

O Goiás garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro logo no primeiro minuto de jogo, com gol de Élvis.

Além do camisa 10, eleito craque do jogo, o goleiro Tadeu se destacou com grandes defesas.

Com o triunfo sobre o rival, o verdão saiu da zona de rebaixamento e atualmente se encontra na 16º colocação.

Já o dragão continua sem vencer, na vice-lanterna do Brasileirão.