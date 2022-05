Cada vez mais as pessoas estão fazendo de tudo para emagrecer, desde dietas milagrosas a remédios, e regimes malucos e rigorosos. Mas, às vezes, as pessoas não se atentam para o perigo que essas ações podem trazer para nossa saúde. Foi pensando nisso, que hoje iremos apresentar 6 dicas para emagrecer de forma saudável. Vamos lá! fazer dietas “milagrosas” até tomar remédios sem prescrição médica o que pode ser um grande risco para a saúde.

6 dicas para emagrecer de forma saudável que todo mundo precisa conhecer

1. Reeduque sua alimentação

Primeiramente, o mais importante é pensarmos em reeducação alimentar ao invés de investir em dietas malucas. Basicamente, uma alimentação reeducanda consiste em uma diminuição na quantidade do que já estamos acostumados e, claro, o abandono de porcarias.

2. Coma fracionado

Outra dica é comer fracionado. Ou seja, a dica é nos alimentar a cada 3 ou 4 horas, se possível no mesmo horário e dividindo as refeições em até 6 vezes durante o dia todo.

3. Inove no cardápio

Enquanto isso, varie o seu prato do dia a dia, não fique só no arroz e feijão. Cientificamente, é recomendado que façamos um prato de salada, de frutas ou até mesmo só com proteínas. Além disso e o mais importante, não pule as refeições.

4. Faça pratos coloridos

Basicamente, para deixar a dieta mais colorida use legumes e verduras, incluindo frutas. Isso torna tudo mais atrativo e saboroso. Logo, feito com frequência o uso de polivitamínicos não se torna necessário.

5. Beba água

Talvez essa seja a dica mais importante! Beber muita água é algo obrigatório se você busca a perda de peso. Segundo especialistas, é recomendado o consumo de aproximadamente dois litros por dia.

6. Faça exercícios físicos

Por fim, e não menos importante, faça atividade física! O exercício físico aliado a uma alimentação saudável é a garantia de perda de peso.

Com essas orientações você poderá ter um emagrecimento saudável, mas lembre-se de sempre consultar um especialista para adequar as suas limitações. E aí, o que achou das nossas dicas?

