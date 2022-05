Jovens goianos já podem se inscrever em capacitação gratuita do Instituto Coca-Cola Brasil

O Coletivo Online em Goiás, versão digital da Plataforma Coletivo Jovem, do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), está com inscrições abertas para a capacitação gratuita e oportunidades no mercado de trabalho para jovens goianos de 16 a 25 anos, que sejam moradores de comunidades de baixa renda.

Além da comprovação da condição econômica, outro pré-requisito para participação é que os interessados estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio.

O programa é totalmente online e gratuito. Desse modo, o candidato pode fazer o curso a qualquer hora e lugar, com o uso apenas do WhatsApp.

Com foco em temas relacionados ao mercado de trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo, como se preparar para entrevistas e processos seletivos, o Coletivo Online é composto por 11 videoaulas curtas e objetivas.

Os participantes poderão assistir as aulas e realizar as atividades práticas em um período de até cinco semanas. Depois disso, eles recebem um certificado de conclusão e ainda podem se cadastrar nas comunidades de vagas do programa.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de maio, por meio de um formulário online do coletivo, ou enquanto houver vagas disponíveis.