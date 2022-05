6 maneiras de ganhar dinheiro usando o cartão de crédito que pouca gente sabe

Quem não usa cartão de crédito? A famosa forma de pagamento entre os brasileiros, permite parcelar compras e organizar mais a vida financeira. Bom, mas sabia que dá para ganhar dinheiro usando o cartão de crédito?

Se você está perplexo e curioso com nossa indagação, vamos te explicar melhor. Em suma, você consegue aumentar a sua renda e realizar seus sonhos com mais tranquilidade. Além disso, viajar para os lugares que deseja ou formar uma reserva financeira para imprevistos.

6 formas de ganhar dinheiro usando o cartão de crédito:

1. Cashback, milhas ou pontos

Em primeiro lugar, vamos começar com essa forma mais conhecida e prática. Por meio de cashback, milhas ou pontos, você consegue uma porcentagem de retorno que pode ser proveitosa.

Além disso, existem opções que garantem dinheiro de volta em qualquer compra, inclusive em cartões sem anuidade. Porém, fique de olho nas diferentes possibilidades de receber “dinheiro de volta”. Isso porque, alguns cartões retornam parte do valor como desconto na fatura ou limite no cartão, outros permitem convertê-los em dinheiro na conta.

2. Otimize seus gastos

Em seguida, busque concentrar seus gastos no cartão. Isso significa que, você pode pagar boletos ou ao realizar uma transferência, cadastre o cartão nas plataformas. Assim, ficará tudo naquele cartão.

Uma boa dica é baixar alguns aplicativos que podem auxiliar na hora de realizar pagamentos. Por exemplo, Mercado Pago, Recarga Pay, PicPay e outros. Logo, por meio deles, você consegue ganhar mais dinheiro com o seu cartão e garantir uma outra fonte de renda.

3. Participe de Clubes de Fidelidade

Para completar, quando fazemos parte de um clube de benefícios, conseguimos aumentar o percentual de ganho nas transferências. Além disso, temos acesso a vantagens exclusivas, descontos, promoções e outras oportunidades.

Mas onde encontrar esses clubes? Simples! Em resumo, existem diversas companhias aéreas com clubes de fidelidade e benefícios. Por exemplo, Smiles, LATAM Pass e TudoAzul, entre outros. Vale lembrar que as bandeiras dos cartões também possuem seus próprios programas de benefícios.

4. Concentre em seu cartão todas as contas do mês

Bom, agora se você consegue utilizar o cartão de forma inteligente e controlada, essa dica é para você! Basicamente, realizar o pagamento com o cartão de crédito e deixar seu dinheiro rendendo até o momento do pagamento pode ser muito vantajoso.

Por mais que esse dinheiro rende apenas alguns centavos a mais, se você fizer parte de um programa de pontos, pode ser que consiga benefícios extras!

5. Reduza o número de cartões

Chegando ao final da nossa lista, vamos te falar algo que você pode estar cansado de ouvir. Mas, quanto mais cartões você tiver, mais chances de perder o controle das suas finanças! Logo, opte por ficar com no máximo dois cartões, ficando somente com aqueles que lhe oferecem mais benefícios.

6. Negocie pontos e milhas

Por fim, se você quer comprar pontos e milhas por um preço abaixo do mercado e vender por um preço acima, você precisa identificar a promoção e saber por onde procurar essas oportunidades.

Assim, quando a oferta for encontrada, analise. Por exemplo, veja se é possível conseguir fazer dinheiro com cartão de crédito, já que nem todas podem valer a pena o investimento.